Названы популярные диеты, которые убивают организм

Радикальные диеты не только не дают результата, но и вредят организму.

Поэтому Здоровье 24 подготовило подборку популярных диет, на которые лучше "не садиться" в этом году.

Лимонная диета

По словам экспертов, эта диета требует 10-дневный курс голодания. Людям, которые придерживаются этого типа питания, нельзя употреблять ничего, кроме напитка из воды, лимонного сока, кленового сиропа и каенского перца.

Фото: colors.life

Отмечается, что такая "голодная" диета приносит организму лишь вред. Ведь высокая концентрация кислоты может изрядно навредить кишечнику и желудку. Также напиток с лимоном негативно влияет на зубную эмаль, делая ее чувствительной.

Соковая диета

Данная диета предусматривает исключить на 10 дней из рациона все, кроме натуральных свежих фруктовых и овощных соков.

Фото: Ivetta.ua

Отмечается, что основной недостаток этой диеты — дефицит белков и калорий. Именно они лишают организм необходимых для жизни веществ и энергии. Также такой тип питания приводит к замедлению метаболизма, и гарантирует быстрый возврат сброшенных килограммов.

Белковая диета

По словам экспертов, данная диета разрешает есть продукты, которые содержат большое количество белка, а именно: мясо, яйца, рыбу и обезжиренные молочные продукты.

Фото: FitCurves

Отмечается, что этот тип питания действительно может подарить стройность. Однако, если долго придерживаться его, то это плохо скажется на организме. Ведь от избытка белка и протеина почки будут работать из последних сил, и в них будут образовываться камни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо топ-5 продуктов питания, которые медленно разрушают организм человека.

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