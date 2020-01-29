Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

Не нужно истощать себя в тренажерных залах и придерживаться строгих диет, чтобы потерять вес. Можно придерживаться правильного питания и добиться идеальной фигуры. Кроме того, не всегда следует исключать из рациона продукты, которые содержат жиры и углеводы.

Если правильно питаться и включить в рацион пищу для сжигания жира - это обеспечит плавную и легкую потерю веса, пишет The Health Site.

pexels.com

Киноа

Это богатый источник железа, цинка, селена и витамина Е.

runtastic.com

Острый перец

Это отличная пища для сжигания жира. Капсаицин в остром перце снижает аппетит и ускоряет обмен веществ.

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Яблоки

В них высокое содержание воды и много клетчатки.

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Яйца

Они чрезвычайно низкокалорийны и содержат много белка и других важных питательных веществ.

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Орехи

Они содержат белок, клетчатку и полезные для сердца жиры. Горстки в день будет достаточно.

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.

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