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29 января • обновлено в 20:28
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Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

1.8т
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Не нужно истощать себя в тренажерных залах и придерживаться строгих диет, чтобы потерять вес. Можно придерживаться правильного питания и добиться идеальной фигуры. Кроме того, не всегда следует исключать из рациона продукты, которые содержат жиры и углеводы.

Если правильно питаться и включить в рацион пищу для сжигания жира - это обеспечит плавную и легкую потерю веса, пишет The Health Site.

Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

pexels.com

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Это богатый источник железа, цинка, селена и витамина Е.

Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

runtastic.com

Острый перец

Это отличная пища для сжигания жира. Капсаицин в остром перце снижает аппетит и ускоряет обмен веществ.

Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

pexels.com

Яблоки

В них высокое содержание воды и много клетчатки.

Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

pexels.com

Яйца

Они чрезвычайно низкокалорийны и содержат много белка и других важных питательных веществ.

Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

pexels.com

Орехи

Они содержат белок, клетчатку и полезные для сердца жиры. Горстки в день будет достаточно.

Названы необычные продукты для похудения: что есть, чтобы сбросить вес

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее австралийский диетолог Сьюзи Барелл заявила, что меньше всего подходит для утреннего приема пищи.

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Автор
Мария Дидык
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