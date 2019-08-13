Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

Одним из главных правил любой диеты является сокращение потребления сахара. Но, многие ошибочно думают, что могут заменить сладкое фруктами и это будет иметь позитивное влияние на организм.
К сожалению, это не так и далеко не все фрукты помогаю сбросить лишние килограммы, пишет издание Harper's Bazaar.
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Нагрузка на печень
В фруктах содержится большое количество простой фруктозы, которая, присутствуя в рационе препятствует сбросу веса. Переработкой фруктозы занимается только печень.
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Переизбыток углеводов
Человеку в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов. Тем временем в одном только банане их 27, а в яблоке — около 30-ти. Это уже треть от суточной нормы, а если съесть и то и другое — то и вовсе 84% допустимого.
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Чем заменить фрукты
Чтобы сократить количество употребляемых калорий, следует переключиться на ягоды и другие мелкие волокнистые плоды. Подойдут:
Малина
Черника
Клубника
Киви
Сливы
Персики
Маленькие яблоки
pexels.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко предупредила об опасности жестких диет.
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