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Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

2.3т Читать материал на украинском

Одним из главных правил любой диеты является сокращение потребления сахара. Но, многие ошибочно думают, что могут заменить сладкое фруктами и это будет иметь позитивное влияние на организм.

К сожалению, это не так и далеко не все фрукты помогаю сбросить лишние килограммы, пишет издание Harper's Bazaar.

Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

pexels.com

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Нагрузка на печень

В фруктах содержится большое количество простой фруктозы, которая, присутствуя в рационе препятствует сбросу веса. Переработкой фруктозы занимается только печень.

Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

pexels.com

Переизбыток углеводов

Человеку в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов. Тем временем в одном только банане их 27, а в яблоке — около 30-ти. Это уже треть от суточной нормы, а если съесть и то и другое — то и вовсе 84% допустимого.

Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

pexels.com

Чем заменить фрукты

Чтобы сократить количество употребляемых калорий, следует переключиться на ягоды и другие мелкие волокнистые плоды. Подойдут:

  • Малина

  • Черника

  • Клубника

  • Киви

  • Сливы

  • Персики

  • Маленькие яблоки

Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко предупредила об опасности жестких диет.

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диета Фитнес питание
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