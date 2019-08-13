Названы фрукты, мешающие похудеть: чем их заменить

Одним из главных правил любой диеты является сокращение потребления сахара. Но, многие ошибочно думают, что могут заменить сладкое фруктами и это будет иметь позитивное влияние на организм.

К сожалению, это не так и далеко не все фрукты помогаю сбросить лишние килограммы, пишет издание Harper's Bazaar.

pexels.com

Нагрузка на печень

В фруктах содержится большое количество простой фруктозы, которая, присутствуя в рационе препятствует сбросу веса. Переработкой фруктозы занимается только печень.

pexels.com

Переизбыток углеводов

Человеку в день рекомендуется употреблять не более 100 граммов углеводов. Тем временем в одном только банане их 27, а в яблоке — около 30-ти. Это уже треть от суточной нормы, а если съесть и то и другое — то и вовсе 84% допустимого.

pexels.com

Чем заменить фрукты

Чтобы сократить количество употребляемых калорий, следует переключиться на ягоды и другие мелкие волокнистые плоды. Подойдут:

Малина

Черника

Клубника

Киви

Сливы

Персики

Маленькие яблоки

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинский диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко предупредила об опасности жестких диет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!