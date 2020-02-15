Названы 8 продуктов, которые нельзя есть после 30 лет

Существует целый список продуктов, которые не желательно употреблять после 30 лет из-за риска возникновения ряда заболеваний.

Об этом сообщает Foodeatsafe. Отказ от подобной еды поможет сохранить здоровье долгие годы.

В список попалаи соя, пакетированные соки, белый хлеб, магазинная выпечка, попкорн для микроволновок, йогурты с ароматизаторами, рыба и использование соломинок для напитков.

Соя

Опасность сои заключается в том, что этот продукт является генетически модифицированным продуктом. Ее долгосрочное влияние на организм неизвестно. В краткосрочной перспективе соя может вызвать воспаление в организме и может потенциально повлиять на функцию щитовидной железы.

Также соя содержит фитоэстрогены, которые имитируют эстроген в организме.

Ароматизированный йогурт

Он содержит огромное количество сахара на порцию – 47 грамм. При этом чистый йогурт полезен для пищеварительного здоровья, особенно после 30 лет.

Использование соломинки для напитков

Из-за использования соломинки для напитков появляются морщины вокруг рта. Их провоцируют поджимающие движения.

Белый хлеб

Этот продукт повышает уровень сахара в крови и практически не содержит витаминов и минералов, присутствующих в цельной пшенице.

Пакетированные фруктовые соки

Во время выжимки соков олезная клетчатка убирается. Клетчатка помогает снизить скорость, с которой сахар из фруктов попадает в кровь. Чистый сок, особенно промышленный не равен фруктам, которые предпочтительнее после 30 лет.

Попкорн нельзя есть после 30 лет soyuz.ru

Магазинная выпечка

В выпечке, производимой в промышленных масштабах, используют гидрогенизированные масла – тогда они выглядят свежими неделями.

Выращенная на фирме рыба

До 70% рыбы, которую вы найдете на местном рынке, – это выращенная рыба. Разводимая рыба находится в таких условиях, что они едят фекалии друг друга. Кроме того, в их диете полно антибиотиков, а также пищи, окрашенной специально для того, чтобы подкрашивать мясо.

Попкорн для микроволновки

Особенно вредной пищей для мозга является жареная кукуруза в микроволновой печи. Субстанция, которая покрывает зерна, полна транс-жиров, которые негативно влияют на память. Они буквально разрушают клетки и усиливают воспаление в мозге. В свою очередь, производство организмом поддерживающих мозг жирных кислот омега-3 находится под угрозой. Данный продукт полон канцерогенов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали самую опасную для человека диету.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!