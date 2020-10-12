Названы 5 главных продуктов, вызывающих целлюлит

Юля Ухина Диета и фитнес 14:57, 12.10.2020

Международный специалист по питанию Наталия Кальве рассказала о продуктах, которые провоцируют появление целлюлита у женщин.

Ее слова приводит издание La Vanguardia. По словам диетолога, чтобы кожа разгладилась и стала упругой, из своего рациона нужно убрать хлопья быстрого приготовления, белый хлеб, сладкие газированные напитки, колбасу и кофеин.

Первые два продукта, как отметила Кальве, стоит исключить из-за большого содержания рафинированной муки и сахара.

коллаж

Что касается сладких газированных напитков, то они значительно хуже, чем обычная вода, поддерживают процесс гидратации, что также приводит к образованию целлюлита.

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Похожим эффектом обладает и колбаса, поскольку в ее состав входит мясо глубокой переработки с некачественными жирами. Кофеин также может приводить к целлюлиту, поскольку он вызывает задержку жидкости, и не дает возможности снабжать клетки тканей кислородом.

коллаж

При этом специалист подчеркнула, что все данные требуют проверки, и напомнила о необходимости наряду с правильным питанием физических нагрузок для профилактики целлюлита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы шесть продуктов, которые ошибочно считаются низкокалорийными.

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