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4 мая • обновлено в 22:32
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/ Диета и фитнес

Названы главные вредные привычки людей на самоизоляции

4.3т
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Самыми вредными привычками людей, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, являются переедание и злоупотребление алкоголем.

Об этом сообщила врач-диетолог Александра Кириленко, пишет издание "Вечерняя Москва".

Названы главные вредные привычки людей на самоизоляции

pexels.com

"У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы", — сказала она.

По ее словам, люди едят фастфуд, сладкое, пьют газированные напитки и большое количество кофе, что может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца, ухудшению гормонального фона.

"Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции. Да и, собственно говоря, сахар и сладости — это путь к раннему старению", - говорит врач.

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Автор
Мария Дидык
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