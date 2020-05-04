Названы главные вредные привычки людей на самоизоляции

Самыми вредными привычками людей, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, являются переедание и злоупотребление алкоголем.

Об этом сообщила врач-диетолог Александра Кириленко, пишет издание "Вечерняя Москва".

pexels.com

"У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. Дабы разрядить обстановку, они заедают проблемы", — сказала она.

По ее словам, люди едят фастфуд, сладкое, пьют газированные напитки и большое количество кофе, что может привести к обострению хронических заболеваний, ожирению, сахарному диабету, заболеваниям сердца, ухудшению гормонального фона.

"Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции. Да и, собственно говоря, сахар и сладости — это путь к раннему старению", - говорит врач.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о простых упражнениях, которые помогут поддерживать фигуру в домашних условиях.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!