Названо 5 эффективных диет от звезд: как худеют Дженнифер Энистон и Виктория Бекхэм

Знаменитости не тратят время на эксперименты с диетами — они приводят тело в форму лишь проверенными методами.

Диеты, которыми пользуются популярные звезды публикует Cosmopolitan.

Меган Фокс

Меган Фокс, когда у нее возникает потребность сбросить лишние килограммы переходит на палеодиету. Этот принцип питания заключается в употреблении только тех продуктов, которые были в распоряжении первобытного человека: мяса, овощей и фруктов.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм предпочитает алкалиновую диету. По ее правилам, нужно добавить в ежедневный рацион продукты с щелочными свойствами. А вот от крахмалосодержащих овощей, кофе, яиц, майонеза и многих других продуктов стоит отказаться.

Дженнифер Энистон

Звезда уже долгое время придерживается системы дробного питания по Барри Симсу, которая предполагает в каждый прием пищи съедать 40% белков, 30% жиров и 30% углеводов.

Ким Кардашьян

Ты наверняка помнишь, что после первых родов Ким очень быстро вернула себе свою прежнюю форму, сбросив более чем 20 лишних килограммов. Как призналась сама звезда, достичь необходимого результата ей помогла диета Аткинса. Секрет диеты в том, чтобы увеличить в рационе количество потребляемого белка и сократить углеводы.

Бейонсе

Когда певица хочет похудеть - она исключает из своего рациона все продукты животного происхождения, заменяя их овощами, фруктами и кашами

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