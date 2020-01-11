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11 января • обновлено в 13:56
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/ Диета и фитнес

Названа самая опасная для человека диета

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Ученые назвали кетогенную диету самой опасной для здоровья человека.

По словам специалистов, она может стать причиной развития различных болезней, в том числе рака и диабета. В рамках этой диеты, люди резко меняют свой рацион, сокращая углеводы и увеличивая жиры. Таким образом организм лишается глюкозы и начинает сжигать собственный накопленный жир. Он преобразуется, в том числе в кетоновые тела, которые мозг использует как источник энергии вместо глюкозы. В результате они отравляют организм, сообщает "Комсомольская правда".

Названа самая опасная для человека диета

Фото: heroine.ru

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"Обычно мы получаем необходимую для жизни энергию из углеводов. Если их ограничивать, то организм начинает брать энергию из запасов жировой ткани. При распаде такого жира образуются кетоны (ацетон). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в целом в организме происходит отравление", — говорят эксперты.

Названа самая опасная для человека диета

Фото: woman.rambler.ru

Кроме того, они добавляют, что кетодиета может вызвать ломоту в теле, упадок сил и снижение когнитивных способностей. Поэтому рекомендуют перейти на более щадящий тип питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, какие продукты не стоит есть на голодный желудок.

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Автор
Кристина Долматова
Теги
питание диета
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