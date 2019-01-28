Названа самая эффективная диета для похудения

Безглютеновая диета считается одной из самых эффективных систем для похудения.

Как сообщает Cosmo.ru, этот тип питания помогает не только сбросить лишний вес, но и укрепляет здоровье. Он показан людям, страдающим такой редкой болезнью, как целиакия.

Что такое безглютеновая диета?

В основе принципа работы безглютеновой диеты — отказ от всех продуктов, которые содержат клейковину, а среди них автоматически окажутся как раз те, от которых чаще всего набирается вес. Этот тип питания включает много овощей и фруктов, рис, гречку, кукурузу, а также натуральное мясо, рыбу, яйца и растительное масло.

Также безглютеновая диета не рекомендует белый хлеб, булочки, конфеты, макароны и фастфуд.

Фото: dieta-club.ru

Как соблюдать безглютеновую диету

Отказаться от продуктов с содержанием глютена;

Считать калории;

Выпивать около 2 литров чистой воды в день;

Перекусывать орехами;

Совмещать диету со спортивными нагрузками.

Фото: Fotoimedia

Стоимость такой диеты

Следуя безглютеновой диете, счет за продукты должен быть не выше, чем обычно. Поэтому этот тип питания считается недорогим. Так, на обед вы можете приготовить гречку с куриной грудкой и овощами. Это вам обойдется примерно в 150-200 гривен.

Помогает ли при похудении

Польза безглютеновой диеты в том, что соблюдая ее, на завтрак не нужно съедать только три дольки грейпфрута, а на обед — куриную грудку и пять листиков салата. Но все-таки, если вы хотите похудеть, то придется придерживаться рамок разумного.

Фото: Shutterstock.com

Насколько легко следовать безглютеновой диете

Этому режиму питания следовать очень легко, главное, следить за тем, что вы едите. Также это весьма удобно, ведь в сети можно найти массу рецептов, которые будут подходить для такого рациона.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские диетологи рассказали, почему невозможно похудеть только благодаря физическим упражнениям.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!