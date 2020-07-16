Названа опасная диета для офисных работников

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, какая диета запрещена людям, работающим в офисах.

Об этом сообщает издание "Комсомольская правда". По словам эксперта, для них опасен популярный метод похудения Пьера Дюкана, основанный на кетогенной диете. Он требует есть блюда с высоким содержанием белка, а также снизить в рационе жиры и углеводы, отказаться от сахара и пить больше воды.

"Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела: они подавляют аппетит и вызывающие усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами... Также дефицит жиров может сказаться на желчном пузыре и вызвать запоры", – рассказала нутрициолог.

Деккер также отметила, что этот способ похудения не стоит выбирать при болезнях почек, печени, нарушении обмена веществ, подагре, а также беременности и кормлении грудью.

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