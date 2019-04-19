Названа неожиданная причина ранней смерти: как себя уберечь

Ученые Государственного университета в Сан-Паулу (Бразилия) выяснили причину ранних смертей.Так, они заявили, что у людей, которые пропускают завтрак и едят перед сном, увеличивается риск смерти от сердечного приступа.

В исследовании приняли участие 113 пациентов средним возрастом 60 лет, которым диагностировали инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы (STEMI). Об этом сообщает MedicalXpress.

pexels.com

Они прошли опрос, в ходе которого указали, завтракали ли они по утрам и принимали ли пищу поздним вечером. Завтрак пропускали 58% добровольцев, поздно ужинали 51%, а обе привычки наблюдались у 41 процента.

pexels.com

У людей с обеими особенностями питания риск смерти, повторного инфаркта и стенокардии был в 4-5 раз выше в течение 30 дней после выписки из больницы.

pexels.com

По словам ученых правильное питание является эффективным способом улучшения прогноза дальнейшего состояния больного. Перерыв между приемом пищи и сном должен быть не менее двух часов, а завтрак — состоять из молочных продуктов, углеводов и фруктов и составлять 15-35 процентов от общего количества калорий, которые необходимо употребить за день.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Регина Тодоренко раскрыла секрет идеальной фигуры после родов. Ведущая отметила, что важным моментом в восстановлении фигуры после родов является грудное вскармливание.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!