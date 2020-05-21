Названа неожиданная польза секса для похудения

Чтобы похудеть, можно не только ограничивать себя в еде и заниматься изнуряющими тренировками, но и найти более приятные способы.

Как выяснилось, секс может помочь сжечь калории и похудеть. Об этом сообщает издание Cosmopolitan.

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Сколько калорий сжигают поцелуи

Исследование, опубликованное в American Journal of Medicine, показало, что за минуту активных поцелуев можно сжечь от 5 до 26 калорий. Все зависит от интенсивности движений: на легкие поцелуи энергия почти не тратится, а вот если вспомнить, что в лице 34 мышцы, и использовать их с максимальной отдачей, то и результат будет не только приятным но и полезным.

Прелюдия

В ней тоже многое зависит от движений и интенсивности. Например, при ручных ласках можно потратить до 100 калорий в час.

pexels.com

Сколько калорий уходит на секс

Исследование 2013 года показало, что за 25-минутную сессию женщина в среднем тратит 69 калорий. Оргазм приводит к учащенному сердцебиению и повышенному потреблению кислорода, так что для организма эти ощущения сродни спортивной тренировке.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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