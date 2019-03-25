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/Диета и фитнес

Названа неожиданная опасность свежевыжатого сока

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Свежевыжатый сок является концентрированным источником калорий и резко повышает уровень сахара в крови.

Об этом рассказал диетолог Робин Форутан в комментарии CNN, пояснив, что после переработки цельных фруктов продукт не только теряет витамины и клетчатку, но и становится опасным для здоровья.

"Вы теряете клетчатку в фруктовых и овощных соках, и это приводит к тому, что сок повышает уровень сахара в крови до драматических масштабов. Цельные фрукты и овощи так не действуют", — отметил Форутан.

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Диетолог подчеркнул, что сок нужно обязательно пить сразу, иначе антиоксидантная и энзимная активность снижаются. Продукт нужно хранить в холодильнике и употреблять в течение одного дня.

Сок

Сок

pixabay

При этом он напомнил, что нельзя много пить свежевыжатого сока за один раз. Частое употребление напитка может стать причиной развития диабета, ведь этот продукт содержит натуральный сахар. Овощной сок из моркови и буряка не составляет исключения.

Морковный сок

Морковный сок

pixabay

"Если вы следите за уровнем сахара в крови или пытаетесь контролировать углеводы или калории, обязательно следите за тем, чтобы ваши порции сока были ограничены до 4 унций или 0,5 стакана", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты сделали подборку популярных диет, которые вредят здоровью.

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питаниедиетаздоровьеВитамины
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