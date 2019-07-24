Названа лучшая диета для сжигания жира

Быстро избавиться от излишней жировой прослойки на теле поможет летняя диета "Светофор".

По словам диетологов, именно она позволит похудеть буквально за несколько недель. Об этом сообщает "Медикфорум".

Питание основано на принципе светофора. Так на протяжении двух недель человек должен употреблять фрукты и овощи одного цвета – красного, желтого или зеленого.

В первый день рекомендуется есть лишь красные продукты: яблоки, вишню, помидоры и т.д. Во второй – только желтые: бананы, перец, ананасы. А в третий – только зеленые: киви, горошек, авокадо и так далее.

Во время диеты не стоит забывать и о физических нагрузках. Питаться по принципу "светофора" можно лишь три раза в неделю и при этом потерять до 6 кг веса. В остальные дни лучше отказаться от большого количества мучных изделий, от жирных, острых и сладких продуктов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали идеальную диету при внутреннем ожирении.

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