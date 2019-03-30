Названа идеальная рыба для похудения

Тунец является идеальной рыбой для похудения, к тому же содержит массу полезных витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья.
Об этом рассказала профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина в своем Instagram для тех, кто хочет избавиться от лишнего жира к лету.
Обед с тунцом
pixabay
"Рыба из семейства скумбриевых. В 100 г тунца содержится 68,09 г воды, 23,33 г белков, 4,9 г жиров и полностью отсутствуют углеводы. Богатое содержание витаминов, макро- и микроэлементов: А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, В4, Е, D, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, селен, цинк, медь, марганец, железо, а также очень полезные для нас полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Калорийность тунца на 100 г продукта 145 ккал", – рассказала она.
Как готовить
Медушкина советует поджарить тунец на гриле. Однако обязательно нужно ее переворачивать и убирать с огня, как только подрумянится. Иначе мясо станет жестким и безвкусным. Середина должна быть немного розовой, а края – коричневыми.
pixabay
Также можно употреблять консервированный в собственном соку продукт, который считается самым полезным. Рыба не теряет ценных качеств и дает огромное разнообразие в вариантах приготовления.
Как есть тунец
На завтрак: в 80 г тонкого лаваша завернуть 70 г тунца в собственном соку. Добавить или смазать лаваш 35 г авокадо. Порезать соломкой один помидор, а также нашинковать зелень. Завернуть ролл и обжарить на сковороде до румяной корочки.
Patee
Снек – сэндвич с тунцом. Взять целонозерновой хлеб, выложить на ломтик тунец и добавить свежий огурец и листик салата.
Вкусная жизнь
Обед – паста с соусом из тунца.
Ингредиенты: макароны твердого сорта 40г, баночка тунца, томатная паста, луковица, сыр для посыпки, растительное масло, соль и перец.
Дело вкуса
Приготовление: обжарить луковицу, добавить тунец, томатную пасту, соль, перец - по вкусу. Отварить макароны, добавить в них полученный соус и посыпать сверху сыром.
Ужин – салат с тунцом и овощами. В одной миске смешать банку тунца, вареное яйцо, помидоры черри, огурец, болгарский перец. Все ингредиенты порезать, заправить оливковым маслом с лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.
РЫБА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ! ⠀ Ставим❤️ полезной рубрике #Медушкина_обзор_продуктов и читаем дальше, речь сегодня пойдет о рыбе, подруге худеющих со всего света😀 тунце. ⠀ 🎥 в сториз сегодня рассказываю, как в Израиле получают паспорта. ⠀ ТУНЕЦ. Рыба из семейства скумбриевых. В 100 г тунца содержится 68,09 г воды, 23,33 г белков, 4,9 г жиров и полностью отсутствуют углеводы. Богатое содержание витаминов, макро- и микроэлементов: А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, В4, Е, D, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, селен, цинк, медь, марганец, железо, а также очень полезные для нас полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Калорийность тунца на 100 г продукта 145 ккал. ⠀ ✅Как готовить? ⠀ Лучше всего поджарить на гриле, но нужно постоянно переворачивать, и убирать с огня, как только он зарумянится. В противном случае мясо может стать жестким и совершенно безвкусным. Хорошо прожаренным можно считать тот кусок тунца, где серединка по цвету розовая, а края коричневые. ⠀ К сожалению, свежий тунец доступен не всем, но нам на помощь приходит консервированный продукт. Самым полезным считается тунец, консервированный в собственном соку. При этом рыба не теряет своих ценных качеств и дает огромное разнообразие в вариантах приготовления, например (заберите сразу себе в🔰): ⠀ 🍽ЗАВТРАК.Лаваш тонкий - 80 г + в него завернуть тунец в собственном соку - 70 г + добавить (смазать лаваш) авокадо - 35 гр. помидор - 1 шт. (порезать соломкой) + листовая зелень. Завернуть ролл и обжарить на сковороде до румяной корочки. ⠀ 🍽ПЕРЕКУС. Сендвич с тунцом. Ц/з хлеб+ тунец в с/с+ свежий огурчик + листик салата. ⠀ 🍽ОБЕД. Паста с соусом из тунца. Макароны из т/с 40г + баночка тунца в с/с+томатная паста+луковица+ сыр для посыпки+ немного растительного масла+соль, перец по вкусу.. Обжариваем луковицу, добавляем тунец, томатную пасту, соль, перец - по вкусу. отвариваем макароны, добавляем в наш соус посыпаем сыром. ⠀ 🍽УЖИН. Салат с тунцом и овощами. Тунец 1 баночка в с/с +1 вареное яйцо + помидорки черри +огурец+болгарский перец. Все режем, заправляем оливковым маслом с лимонным соком, солим перчим. ⠀ А вы как относитесь к тунцу? Готовите его или предпочитаете другие сорта рыбы😉?
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван идеальный итальянский сыр, который отлично поможет для похудения.
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