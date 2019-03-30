Названа идеальная рыба для похудения

Тунец является идеальной рыбой для похудения, к тому же содержит массу полезных витаминов и микроэлементов, полезных для здоровья.

Об этом рассказала профессиональный диетолог, эксперт по правильному питанию Катя Медушкина в своем Instagram для тех, кто хочет избавиться от лишнего жира к лету.

Обед с тунцом pixabay

"Рыба из семейства скумбриевых. В 100 г тунца содержится 68,09 г воды, 23,33 г белков, 4,9 г жиров и полностью отсутствуют углеводы. Богатое содержание витаминов, макро- и микроэлементов: А, В1, В2, В3, В6, В9, В12, В4, Е, D, фосфор, натрий, магний, кальций, калий, селен, цинк, медь, марганец, железо, а также очень полезные для нас полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Калорийность тунца на 100 г продукта 145 ккал", – рассказала она.

Как готовить

Медушкина советует поджарить тунец на гриле. Однако обязательно нужно ее переворачивать и убирать с огня, как только подрумянится. Иначе мясо станет жестким и безвкусным. Середина должна быть немного розовой, а края – коричневыми.

pixabay

Также можно употреблять консервированный в собственном соку продукт, который считается самым полезным. Рыба не теряет ценных качеств и дает огромное разнообразие в вариантах приготовления.

Как есть тунец

На завтрак: в 80 г тонкого лаваша завернуть 70 г тунца в собственном соку. Добавить или смазать лаваш 35 г авокадо. Порезать соломкой один помидор, а также нашинковать зелень. Завернуть ролл и обжарить на сковороде до румяной корочки.

Patee

Снек – сэндвич с тунцом. Взять целонозерновой хлеб, выложить на ломтик тунец и добавить свежий огурец и листик салата.

Вкусная жизнь

Обед – паста с соусом из тунца.

Ингредиенты: макароны твердого сорта 40г, баночка тунца, томатная паста, луковица, сыр для посыпки, растительное масло, соль и перец.

Дело вкуса

Приготовление: обжарить луковицу, добавить тунец, томатную пасту, соль, перец - по вкусу. Отварить макароны, добавить в них полученный соус и посыпать сверху сыром.

Ужин – салат с тунцом и овощами. В одной миске смешать банку тунца, вареное яйцо, помидоры черри, огурец, болгарский перец. Все ингредиенты порезать, заправить оливковым маслом с лимонным соком, посолить и поперчить по вкусу.

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