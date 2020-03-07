Названа диета, которая предотвращает старение: как нужно питаться

Ученые из Университета Стоуни-Брук в США провели исследование, в результате которого выяснили, что старение мозга можна замедлить, если снизить употребление углеводов.

Так, об эксперименте ученых пишет издание MedicalXpress.

bigmir.net

Как сообщает профессор и нейробиолог Лиллиан Мухика-Пароди, в научном эксперименте участвовали почти тысяча человек в возрасте от 18 до 88 лет.

С помощью МРТ мозга ученые изучили изменения взаимодействия между различными областями мозга испытуемых и насколько оно зависит от употребляемой пищи.

aif.by

Для сравнения эксперты решили посадить участников на две разные диеты – обычную и низкоуглеводну. Рацион последней включал в себя мясо и рыбу с салатом, но исключал сахар, зерно и рис, а также богатые крахмалом овощи.

Отмечается, что главным "топливом" при обычной диете является глюкоза, а при низкоуглеводной – кетоны.

Результаты исследования показали, что диета с низким содержанием углеводов положительно сказалась на взаимодействии отделов мозга, а также повысила общую когнитивную активность.

cosmo.ru

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