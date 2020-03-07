Главная Новости
7 марта • обновлено в 03:39
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Диета и фитнес

Названа диета, которая предотвращает старение: как нужно питаться

337
Читать материал на украинском

Ученые из Университета Стоуни-Брук в США провели исследование, в результате которого выяснили, что старение мозга можна замедлить, если снизить употребление углеводов.

Так, об эксперименте ученых пишет издание MedicalXpress.

Названа диета, которая предотвращает старение

bigmir.net

Как сообщает профессор и нейробиолог Лиллиан Мухика-Пароди, в научном эксперименте участвовали почти тысяча человек в возрасте от 18 до 88 лет.

С помощью МРТ мозга ученые изучили изменения взаимодействия между различными областями мозга испытуемых и насколько оно зависит от употребляемой пищи.

Названа диета, которая предотвращает старение

aif.by

Для сравнения эксперты решили посадить участников на две разные диеты – обычную и низкоуглеводну. Рацион последней включал в себя мясо и рыбу с салатом, но исключал сахар, зерно и рис, а также богатые крахмалом овощи.

Отмечается, что главным "топливом" при обычной диете является глюкоза, а при низкоуглеводной – кетоны.

Результаты исследования показали, что диета с низким содержанием углеводов положительно сказалась на взаимодействии отделов мозга, а также повысила общую когнитивную активность.

Названа диета, которая предотвращает старение

cosmo.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что диетолог Маргарита Королева раскрыла секрет идеального завтрака. Так, по ее словам первый прием пищи должен быть достаточно "плотным".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги