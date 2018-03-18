Назван топ-10 дешевых, но полезных продуктов

Существует миф о том, что правильное питание - это очень дорогая еда, которая не по карману большинству украинцев.

Однако специалисты утверждают, что есть множество продуктов, которые являются очень полезными и при этом дешевыми. Подтверждение этому приводит диетолог Лариса Буткова, передает "Комсомольская правда в Украине".

Вода

Правильное употребление воды является одной из самых больших проблем начинающих "зожников". Многие недооценивают важность воды, а ведь она играет определяющую роль в регулировании температуры тела, транспортировке к клеткам питательных веществ и кислорода, удалении продуктов распада, защите суставов и органов. Не получая необходимого количества воды, организм переходит в режим экономии, снабжая ею жизненно важные органы - мозг, сердце, легкие, печень, почки. В результате страдают менее важные органы - кожа, ЖКТ и суставы.

Вода Днепр Час

В день организм человека теряет около 2 литров воды. Чтобы просчитать необходимое количество воды в сутки, нужно свой вес умножить на 0,031. Например, если человек весит 70 кг, ему нужно выпивать 70 х 0,031 = 2,17 литра воды в день.

Овсянка

Овсянка помогает стать стройнее, полезна для сердца (овес богат уникальными антиоксидантами), повышает иммунитет (подхватив простуду, попробуйте "полечиться" овсянкой), снижается риск диабета (овес богат магнием, который необходим для нормального обмена сахара) и помогает избежать стресса (витамины группы B, получаемые с овсянкой, стимулируют выработку серотонина - вещества, дающего мозгу команду успокоиться).

Напомним, что речь идет не о разовых пакетиках быстрого приготовления, а о самой дешевой крупе. Чем тоньше хлопья, тем дальше они от цельного природного зерна, тем ниже их польза, тем быстрее они усваиваются и тем выше их гликемический индекс.

Лук

Обладает целым арсеналом полезных свойств. Он снижает уровень холестерина в крови и артериальное давление, содержит антиоксиданты, обладает противовоспалительными свойствами. И при любом росте цен его стоимость в Украине остается всегда приемлемой (сейчас - 5-7 грн/кг).

Морковь

Имеет заслуженную репутацию продукта, улучшающего зрение. Кроме того, морковь является источником пищевых волокон, калия, витаминов C и К, бета-каротина. И тоже является вполне бюджетным продуктом: около 6 грн за кило.

Морковь Днепр Час

Тыква

Кроме того же бета-каротина, здесь присутствуют антиоксиданты и многочисленные витамины, а в тыквенных семечках много полезных жиров и минеральных солей. Блюда из тыквы отличаются многообразием: ее можно запечь с овощами, подавать в качестве гарнира ко вторым блюдам, а можно использовать в качестве начинки в пирогах. К тому же покупка этого продукта более чем бюджетная - вполне приличная тыква обойдется в 25 гривен.

Зелень

Петрушка, укроп, кинза, базилик, шпинат, лук, чеснок - каждый вид обладает своими полезными свойствами. Конечно, зимой цены на свежую зелень кусаются (пучок свежей зелени стоит не менее 11 грн), но дальше будет дешевле.

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Арахис

Арахис, или земляной орех, содержит много полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для нормального функционирования организма. Он помогает регулировать уровень сахара в крови, нормализует кровяное давление и обменные процессы в организме человека. Также земляной орех считается натуральным продуктом, повышающим иммунитет, который может помочь в борьбе с негативными реакциями организма на повседневные стрессы и депрессию. А еще арахис поднимает настроение и полезен для тех, кто хочет сосредоточиться на решении важной задачи.

Арахис Xcook Info

Правда, злоупотреблять им не стоит - достаточно 12-15 "орешков" в день.

Курятина

Несмотря на подорожание, птица по-прежнему остается самым бюджетным мясом (цена в супермаркетах - 85-95 грн за килограмм куриного филе). К тому же, в отличие от других сортов мяса, курятина богата калием и фосфором. Также в ней много железа и магния, витаминов группы B, а также A и E. Диетологи говорят, что польза курятины заключается и в профилактике инсультов, атеросклероза и артериальной гипертензии, а экономисты видят пользу для кошелька в ее цене.

Яйца

Яйца являются натуральным источником белка и питательных веществ, а яичный желток в избытке содержит сильнейший антиоксидант лютеин. Кроме того, употребление яиц - отличная профилактика проблем со зрением. Яичница на завтрак - это блюдо из разряда "дешево и сердито": глазунья из двух яиц обойдется всего в 5 гривен. К тому же, диетологи утверждают: яйца на завтрак - первый шаг к похудению.

Яйца Гастроном

Банан

Отличный источник калия, клетчатки, витаминов С и В6. Калий помогает регулировать кровяное давление, а витамин В6 отвечает за углеводный и жировой обмен. К сожалению, в последнее время бананы постепенно выходят из списка совсем уж дешевых продуктов - цены на них за несколько месяцев выросли почти вдвое. Но тем не менее они по-прежнему остаются одними из самых дешевых фруктов на украинском рынке.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые назвали самую эффективную диету.