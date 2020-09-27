Назван способ похудеть без диет

Для похудения необязательно ограничивать себя диетами, достаточно контролировать питание с помощью "метода тарелки".

Так считает диетолог Адриана Орос, пишет АВС.

Как объясняет специалист, во время приема пищи половину тарелки должны составлять овощи, четверть – белковые продукты (яйца, рыба, мясо, бобовые), еще четверть – сложные углеводы (картофель, рис, паста, цельнозерновой хлеб).

Также можно добавлять в еду немного оливкового масла, авокадо или орехов. Так, при похудении люди часто забывают о важности сложных углеводов, разнообразии продуктов и подбирают не те белки, отмечает диетолог.

Используя "метод тарелки" специалист порекомендовала готовить пищу постепенно, поочередно добавляя сначала сырые овощи, затем белки, а потом углеводы. Последней диетолог посоветовала добавлять небольшое количество полезных жиров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы шесть продуктов, которые ошибочно считаются низкокалорийными.