Назван способ сделать любимую еду менее вредной и калорийной

Эксперты назвали продукты, которые делают пищу вредной, добавляют ей сотни калорий и таким образом провоцируют набор веса.

Так, основатель проекта "Здоровые мамочки" Риан Аллен объяснила, что эффективно худеть помогут небольшие изменения в еде, пишет Daily Mail.

В качестве примера эксперт привела несколько блюд, которые можно немного изменить, чтобы сделать их более здоровыми.

1. Равиоли с грибами, беконом и сливками

Многие любят такую еду, как макароны или что-то вроде равиоли с грибами, беконом и сливками. Однако порция такой пищи содержит около 800 калорий. Поэтому эксперт рекомендует использовать как можно меньше сливок и как можно больше овощей, будь то грибы или брокколи.

Равиоли с грибами, беконом и сливками Фото The Healthy Mummy

2. Бургер с котлетой из говядины

Вторым блюдом, на которое обратила внимание эксперт, – является бургер с котлетой из говядины. В этом случае она отметила, что калорийности добавят увеличение доли говяжьего фарша до 120 граммов, замена цельнозерновой булочки одним средним турецким рулетом с одной чайной ложкой сливочного масла. Также добавят калорий увеличение количества сыра фета до 25 граммов и ломтик обычного жирного сыра чеддер (20 грамм). В результате получится почти на 300 калорий больше.

Бургер с котлетой легко сделать менее калорийным Pixabay

3. Мексиканская лазанья

Если увеличить долю фарша в этом блюде до 800 граммов, фасоли – до 400 грамм, использовать более жирные сметану и сыр, увеличить долю последнего до 150 граммов и добавить 250 граммов молочного соуса, калорийность блюда будет больше на 427 калорий.

Мексиканская лазанья recipe-catalog.ru

4. Шоколад с вишневой начинкой

Десерты также могут быть менее калорийными. Так, к примеру шоколад с вишневой начинкой будет более питательным, если вместо темного шоколада использовать 150 граммов молочного, увеличить долю кокосовой стружки до 85 граммов, исключить семена чиа и немного увеличить размер порции.

Шоколад с вишневой начинкой taste.com.au

5. Куриные пальчики с картошкой

Такое простое блюдо, как куриные пальчики с картофелем, может легко добавить до 623 калорий в порцию. Это произойдет, если увеличить долю мяса курицы до 800 г, поменять батат на 480 г белого картофеля, йогурт – на лимонный соус айоли из магазина, домашние хлебные крошки из непросеянной муки – на магазинные белые и добавить до двух столовых ложек растительного масла.

Куриные пальчики с картошкой Pinterest

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