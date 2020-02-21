Как побороть старение: назван способ

Международная группа ученых выявила эффективный способ побороть старение. По словам экспертов, для того, чтобы избежать старческих заболеваний, необходимо придерживаться средиземноморской диеты.

Такой вывод был сделан на основе исследования, в котором приняли участие 612 человек в возрасте 65-79 лет. Специалисты изучили состояние кишечника добровольцев до и после годовой средиземноморской диеты с высоким содержанием фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы и оливкового масла, пишет MedicalXpress.

Фото: vesty.co.il

Отмечается, что помимо того, что положительные изменения произошли в микробиоме испытуемых, у них улучшились когнитивные навыки. В частности, память. К слову, такие изменения по большей части обусловлены повышенным содержанием пищевых волокон в еде, а также витаминов и минералов, связанных с ней: С, В6, В9, меди, калия, железа, магния и марганца.

Фото: championat.com

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