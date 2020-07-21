Назван простой продукт, помогающий сбросить вес

Испанский диетолог Айтор Санчес считает, что яйца являются достаточно простым и полезным продуктом, который помогает похудеть.

По словам эксперта, они не обладают жиросжигающими свойствами, однако содержат большое количество белка, поэтому полезны в борьбе с лишним весом. Об этом Санчес сообщил в беседе с La Vanguardia.

Диетолог объяснил это феномен тем, что содержащийся в яйцах белок помогает надолго насытиться, благодаря чему снижается общее потребление калорий. Санчес посоветовал есть яйца на завтрак, чтобы "зарядить" организм необходимыми питательными веществами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали продукты, которые делают пищу вредной, добавляют ей сотни калорий и таким образом провоцируют набор веса.