Назван продукт, вызывающий быстрое старение кожи

Диетолог Тиана Фиалкова рассказала, что употребление сладостей и сахара приводит к быстрому старению кожи.

Так, подробностями она поделилась на своей странице в Instagram. "Высокая концентрация сахара навредит вам и приведет к гормональным нарушениям и к преждевременному старению. Кроме этого, у сладостей есть еще одно неприятное свойство: они блокируют рецепторы клеток, отвечающие за усвоение витамина С. Мало того, что витамин С — это нужный нам антиоксидант, который борется со свободными радикалами. Но еще этот витамин играет ключевую роль в правильном образовании коллагена, а также стимулирует собственную выработку коллагена организмом. Поэтому если у вас рыхлая кожа, морщинки и неровности кожи, то первым делом попробуйте жизнь без сладостей", — рассказала Фиалкова.

Фото: edabezvreda.ru

Также диетолог добавила, что не стоит исключать из своего рациона полезные сладости. Но, нужно употреблять их с умом.

"Я не призываю вас исключить полезные сладости из рациона совсем, вроде органических сухофруктов, фруктов и ягод. Там, конечно же, есть и витамины, и минералы, и здоровое удовольствие. Но, обязательно употребляйте их с умом", — отметила Фиалкова.

Фото: mignews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы топ-5 продуктов, продлевающих молодость. При этом диетолог Зинаида Медведева отметила, что есть и ложные антиэйдж-тренды.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!