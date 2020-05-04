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4 мая • обновлено в 22:32
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Назван легкий способ сбросить вес и улучшить цвет лица

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О пользе воды с лимоном писал диетолог, доктор Тереза Чонг. По ее словам, лимонный сок способствует снижению аппетита, обладает очистительными свойствами, помогает снизить уровень сахара в крови, запускает метаболизм и процесс сжигания жира.

Вода с лимоном натощак ускоряет обменные процессы, улучшает работу почек и печени, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, улучшает энергетический обмен, пишет Cosmopolitan.

Назван легкий способ сбросить вес и улучшить цвет лица

pexels.com

Вода с лимоном: противопоказания и вред

Лимонная вода противопоказана при высокой кислотности желудочного сока, а также при язве. Нельзя совмещать лимоны и снотворное: это лекарство замедляет пищеварение, лимонный сок дольше остается в ЖКТ и, вместо положительного, оказывает негативное воздействие на слизистую.

Назван легкий способ сбросить вес и улучшить цвет лица

pexels.com

Как правильно пить воду с лимоном

Воду с соком лимона стоит принимать утром натощак, из расчета 1 ч. ложка сока на 100 мл воды. Также можно пить воду с лимоном на ночь, чтоб ускорить очищение организма.

Назван легкий способ сбросить вес и улучшить цвет лица

pexels.com

Вода с лимоном для похудения

Одним из пунктов многих диет для похудения является стакан воды с лимоном натощак в начале дня. Такой нехитрый прием способствует сжиганию жира и может в несколько раз повысить эффективность тренировок и спортивных упражнений. Отлаженная работа пищеварительной системы улучшает метаболизм и нормализует вес.

Назван легкий способ сбросить вес и улучшить цвет лица

pexels.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, одним из лучших упражнений для быстрого укрепления мышц пресса является вакуум. Он может помочь сделать живот плоским, а талию тонкой в рекордно короткие сроки.

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Автор
Мария Дидык
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