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/Блоги - Диета и фитнес

Наталья Самойленко
Наталья Самойленко
ДиетологВсе статьи автора

Что съесть, чтобы похудеть

36.4т

Хотите быть стройной? Поменяйте местами завтрак и ужин! Серьезно! Ваш утренний омлет больше подойдет для вечернего приема пищи, как актуальный источник аминокислот, а гречку с винегретом лучше съесть на завтрак, как источник углеводов. Как результат - лишний вес уйдет при тех же продуктах и порциях.

Как известно, пока мы спим, наш организм не только отдыхает, в теле происходят важные процессы - восстанавливаются мышцы, синтезируются необходимые структурные элементы, происходят чудеса регенерации и так далее. Задача ужина - помочь нашему организму.

Что съесть, чтобы похудеть

Поэтому ужин - такой же стратегически важный прием пищи, как и завтрак, и обед. Отдав ужин врагу, вы не поспособствуете похудению, но правильный ужин как раз поможет сбросить лишние килограммы.

Жареную еду, продукты, повышающие сахар и инсулин мы исключаем. Кроме того, не подходят продукты, которые тяжело и долго перевариваются - красное мясо, мясные продукты промышленной переработки (колбаса, ветчина, сосиски), сочетания “мука-мясо” (вареники, пельмени, блинчики с мясом), нежелательна также птица, красная рыба, твердый сыр, фасоль.

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Что мы можем съесть на ужин:

⠀ ⅔ от содержимого тарелки - овощи, в идеале - термообработанные (кроме моркови, свеклы, картофеля, батата, тыквы);

⠀ ⅓ - легкий белок - предпочтительно белая рыба, морепродукты, молодой сыр (например, адыгейский), яйца, чечевица.

⠀ полезные жиры: авокадо, оливки, семечки, растительные масла (кунжутное, тыквенное, расторопши, грецкого ореха).

Размер порции - 300 г.

Ужин должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до сна, при условии, что вы ложитесь спать в тот же день, в который проснулись (например, если вы ложитесь спать в полночь, можно поужинать в 20:00).

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Автор
Наталья СамойленкоНаталья Самойленко
Тег
похудение
Источник
Источник:Instagram Натальи Самойленко
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