"Наш организм — не тюрьма": диетолог указала на опасность питания в пост

Известный диетолог Людмила Гончарова назвала главную опасность, с которой могут столкнуться люди при строгом соблюдении поста.

Так, 11 марта начался Великий пост-2019, во время которого нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты, а также употреблять алкоголь. Однако если резко отказаться от привычных продуктов, а по окончанию поста вернуться к старому режиму питания, – могут возникнуть серьезные проблемы с органами пищеварения, пишут "Українські новини".

Гончарова рассказала, что люди, которые придерживаются радикальных предписаний поста, наносят вред своего организму, в частности, рискуют "заполучить" панкреатит.

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"Панкреатит или воспаление поджелудочной железы. Люди очень строго придерживаются ограничений, но также строго и четко все возвращают обратно. Наш организм – не система тюрьмы, когда мы все ограничиваем категорически, а потом себе все разрешаем. Так он не работает", – высказалась диетолог.

Людмила добавила, что организм человека любит комфорт и ему необходимы разнообразие и натуральные продукты.

pixabay

"Для него нормально мясо – потому что это структурный материал для клеток. Для него нормальна рыба – потому что это легко усваиваемый белок и, опять-таки, структурный материал для клеток. Но бывает, что большое количество видов рыбы человеку нельзя", – подытожила Гончарова.

Ранее OBOZREVATEL разобрался, какие существуют запреты, а также, как выглядит календарь питания Великого поста на этот период.

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