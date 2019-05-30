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/Диета и фитнес

"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"

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Известную российскую телеведущую и продюсера Тину Канделаки разгромили в сети за диету "для избранных".

Так, ею звезда поделилась на своей странице в Instagram. "Мое секретное меню, составленное моим тренером и соавтором диеты: котлеты микс из красной и белой рыбы с кенийской фасолью и отварного киноа со специями и кунжутом; королевские гребешки со спаржей и пастой "ракушки", приправленной пармезаном; стейк семги с брюссельской капустой и спаржей, запеченной на гриле", — написала Канделаки.

"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"

Тина Канделаки

Фото из Instagram

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"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"

Тина Канделаки

Фото из Instagram

Отметим: рацион ведущей состоит из очень дорогих продуктов, что и возмутило пользователей сети.

"Когда финансы позволяют, можно так питаться", "Делится с теми, кто живет на Рублевке", "Слишком сложный состав", "Тина, прям перебор. На вас же обычные люди подписаны", "Ну, нам с таким набором продуктов не потянуть...по зарплате", — прокомментировали люди.

"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"
"Нам такое не потянуть": российскую звезду ТВ разгромили за диету "для избранных"

Как сообщалOBOZREVATEL, недавно Канделаки вызвала неоднозначную реакцию сети. Она опубликовала видео из спортзала, где занималась в лосинах с высокой талией и коротком топе розового цвета.

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Персона
Тина Канделаки
Место
Россия
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Смагина Ирина
Смагина Ирина
Мoя иcкpeнняя благодаpнoсть вcем тeм, кто пoказaл мне прeкрacный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁gb5unl Пpoсто пройдя oпрос полyчила пoчти пoлyгодовyю зapплaту)) Пользyйтеcь, покa есть возмoжнocть=)
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