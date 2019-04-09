Найдена хроническая причина ожирения: как этого избежать

Лишний вес и жировые отложения появляются в результате хронического йододефицита, потому важно следить за наличием этого элемента в организме.

Известный диетолог Светлана Фус рассказала в Instagram, что нужно есть и в каких количествах, чтобы быть стройными и здоровыми.

"Хронический йододефицит приводит к совокупным нарушениям метаболизма – падение иммунитета, повышению общей усталости и более быстрому запасанию жира в области бедер, живота и боков. Йод используется организмом для синтеза гормонов щитовидной железы, которые ответственны за обмен веществ", – пояснила диетолог.

Ожирение pixabay

Она напомнила, что человек получает йод в основном из пищи, также небольшое количество поступает из воздуха и воды.

"Напоминаю, что основными источниками йода в питании являются морепродукты. Важную роль в йодопрофилактике занимает йодированная соль. Йод нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни", – добавила она.

Фус подчеркнула, что для каждого возраста нужно потреблять определенное количества йодированных продуктов. Детям до 12 лет – 90-120 мкг в день. Взрослым – 150 мкг йода, для беременных и кормящих грудью – 200-250 мкг в сутки.

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