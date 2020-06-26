Мужчина сбросил 133 кг и поделился секретом похудения: в чем суть

Житель ирландского графства Даун, Великобритания, похудел на 133 килограмма и рассказал, как ему удалось достичь этого результата.

На пике ожирения Фил Каес весил 235,8 килограмма. Его историей похудения поделилось издание Daily Mail.

Врачи предупреждали, что с таким весом Каес едва ли доживет до 40 лет. Ирландец не прислушивался к их словам, пока в 2017 году не узнал, что у его матери четвертая стадия рака. После этого он понял, что должен похудеть.

Фил Каес Daily Mail

У Каеса с детства был лишний вес, и в институте это лишь усугубилось. Когда ирландец вышел на работу госслужащим, он настолько комплексовал из-за внешности, что перестал выходить из дома куда-либо, кроме офиса.

"Я избегал мероприятий, на которых много людей, вроде вечеринок и свадеб. Я знал, что не помещусь в кресло самолета, поэтому не путешествовал, хотя очень хотел. В то время я только работал, прятался дома и ел. Это было очень одинокое время", — рассказал мужчина.

Фил Каес Daily Mail

Больше всего он переживал, что после смерти его тело не смогут вынести с третьего этажа. Когда ирландец узнал о смертельной болезни матери, он твердо решил похудеть. Мужчина присоединился к группе активистов по похудению и начал придерживаться плана питания.

В его рацион входил картофель, паста, фрукты и овощи. Каес добавил, что в окружении худеющих людей ему было гораздо проще не сорваться.

Фил Каес с возлюбленной Daily Mail

Когда ирландец немного похудел, он начал кататься на велосипеде, чего к тому моменту не делал уже 30 лет. В настоящее время он ходит на длинные пешие прогулки и занимается йогой.

Также Фил Каес считает, что именно благодаря новой внешности и уверенности в себе смог встретить свою любовь.

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