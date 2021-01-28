Мужчина похудел на 36 кг и стал похож на звезду Голливуда. Фото

Пользователь социального новостного сайта Reddit под ником Tanatox похвастался перед другими впечатляющими результатами своего похудения. Он сбросил 36 килограммов лишнего веса и поделился снимками до и после преображения.

Подписчики признали, что на них сложно узнать, что это действительно один и тот же мужчина, а также сравнили его с голливудской звездой (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Мужчина, 41 год, рост 170 сантиметров. Вес до – 98 килограммов, после – 61 кг. Прогресс потери веса – 36 кг", – написал блогер в комментарии, где пользователи сети делились своими результатами похудения и тоже выкладывали фотоподтверждения.

Мужчина признался, что он полностью изменил образ жизни и рацион. В частности, уменьшил количество пшеничной муки и углеводов, отказался от обработанной пищи. Кроме этого, начал выполнять физические упражнения.

Друзья и подписчики Tanatox заметили, что помимо лица и фигуры изменились и его волосы. Тот ответил, что наряду с диетой и спортом врач назначил ему также лечение таблетками.

"Только не занимайтесь самолечением. По словам доктора, диета и упражнения очень помогли моим волосам, так как нормализовались гормоны. Ну и хороший парикмахер имеет значение", – рассказал он.

Некоторые пользователи сети отметили, что прогресс мужчины похож на превращение в голливудскую знаменитость – например, певца Лиама Пейна.

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