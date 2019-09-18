Можно ли похудеть при помощи секса: найден ответ

Многие действительно считают секс отличным способом сжечь лишние калории и сбросить пару килограммов. Но, как заявили ученые, любовные утехи не являются хорошей заменой упражнениям.

Об этом сообщает издание Men`sHealth со ссылкой на New England Journal of Medicine. "Ссылаясь на исследование ученых, в котором они определили, что средняя продолжительность секса составляет около 6 минут, авторы "Медицинского журнала Новой Англии" определили, что мужчина возрастом немного за 30 и весом 80 кг сжигает всего 21 калорию во время среднестатистического секса. Средний мужчина сжигает от 18 до 24 калорий. Поэтому, если замерять сердцебиение при типичных оргазмах, которые продолжаются от 10 до 60 секунд, вы можете рассчитывать на максимум 4 калории, потерянные во время оргазма", — сообщили инсайдеры отметив, что существует более реальный способ похудеть — спорт.

Фото: edinstvennaya.ua

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Также, по словам издания, даже если оргазмы не сжигают кучу калорий, у них по-прежнему полно полезных эффектов для здоровья. Они способны унимать боль, помогают наладить сон, улучшают когнитивные функции и поднимают настроение.

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Ранее OBOZREVATEL сообщил, что удержать вес после похудения вполне возможно, если придерживаться определенных правил и не накидываться на еду.

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