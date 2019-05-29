Можно ли пить алкоголь на кетодиете? Да, но есть нюанс

Если вы пытаетесь сбросить вес, нарастить мышечную массу, или просто придерживаетесь здорового питания, то уже слышали о так называемой диете "Кето".

Несмотря на то, что диетологи и медики предупреждают об опасностях жесткой кетогенной диеты, этот способ похудения уже стал одним из самых популярных в США и теперь буквально захватил весь мир.

Диета работает так: при уменьшении количества углеводов в рационе до минимума, тело переходит в состояние кетоза, при котором приходится использовать жировые запасы в организме. Жиры расщепляются на кетоны, которые питают мышцы и мозг. Это, в свою очередь, ускоряет процесс сжигания жира и помогает быстро похудеть.

Есть мнение, что придерживаясь кетогенной диеты, категорически нельзя употреблять алкоголь. Это утверждение верно лишь отчасти, пишет The Daily Meal.

На самом деле вы можете пить алкоголь, придерживаясь "Кето". Но не весь, а лишь некоторые его виды. И доза должна быть значительно меньше, чем обычно, ведь в состоянии кетоза вы опьянеете намного быстрее.

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Нюанс состоит в том, что при кетогенной диете нельзя употреблять продукты с большим количеством углеводов, и это также касается и алкоголя.

Поэтому сладким сортам вина, ликерам и пиву – нет. А сухое вино, в том числе игристое Брют, и даже текила – допустимы.

Конечно, если сильно постараться, можно вписать пиво в ваш рацион кетогенной диеты и одновременно уменьшить количество углеводов в других продуктах, но тогда вы встанете перед выбором: быть пьяным и голодным, или все-таки трезвым и сытым. Здравомыслящие люди всегда выбирают второе.

Не стоит забывать, что при кетогенной диете состояние опьянения накатывает практически сразу. Причина в том, что когда в организме есть запасы гликогена (то есть вы съели много углеводов), в вашей кровеносной системе находится большое количество веществ, способных впитывать и обезвреживать алкоголь. Исследования показывают, что употребление пищи с высоким содержанием углеводов перед возлияниями эффективно снижает содержание алкоголя в крови.

Но когда ваше тело находится в кетозе, в вашем распоряжении очень мало гликогена. Это означает, что печень получает доступ сразу ко всему выпитому алкоголю, из-за чего человек быстрее и сильнее пьянеет.

Об особенностях кетогенной диеты читайте по этой ссылке.

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