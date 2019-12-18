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18 декабря • обновлено в 02:29
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/ Диета и фитнес

Можно ли кушать после 6 вечера: диетолог дала ответ

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Врач-диетолог Виктория Кляуз сообщила, что последний прием пищи должен быть за четыре часа до сна.

Об этом она написала в свой Телеграм-канал, отвечая на популярный вопрос: можно ли есть после шести вечера.

Диетолог пояснила, если последний прием пищи приходится на шесть вечера, то сон должен начинаться 10-11 вечера, что считается здоровой нормой.

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"Поэтому и выходит, что ужин к шести, как раз то, что нужно. Если ваш сон начинается в полночь или позже, то , конечно, к десяти вечера появится аппетит. Большая ошибка перемещать ужин на 21-22:00. Ведь это способствует нарушению метаболизма, жирового и углеводного обменов. Скорее нужно не ужин смещать, а начало ночного сна", – рассказала Кляуз.

Диета

Диета

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог предупредила о вреде популярного "зимнего" продукта.

Также диетолог поделилась рецептами диетических десертов.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
диета питание еда
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