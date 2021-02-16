Мозговая вспомнила, каким был советский кофе, и насмешила сеть

Украинский продюсер Алена Мозговая вспомнила, какими были продукты в Советском Союзе, чем сильно рассмешила пользователей.

На своей странице в Facebook она опубликовала снимок, на котором изображен так называемый кофейный напиток "Арктика". На пачке нарисован белый медведь, а сбоку прилагается инструкция по правильному приготовлению продукта.

Чтобы заварить популярный напиток, нужно засыпать одну чайную ложку смеси на стакан горячей воды. Затем довести все до кипения и дать напитку немного настояться.

Кроме того, в состав входит 15 процентов натурального кофе, 40 процентов ячменя, 20 процентов сои, 25 процентов желудей.

Особенно последний компонент сильно насмешил пользователей. Они пишут, что желуди – главная составляющая этого напитка. А некоторые были бы не против, попробовать необычайный советский кофе. Вот, что пишут люди:

"Никогда не пила такого. Интересно было бы попробовать", "Желуди – это самое вкусное в кофе".

Как сообщал OBOZREVATEL, почти половина растворимого кофе в Украине является фальсификатом. Фактически люди покупают кофейный напиток, содержащий различные добавки.