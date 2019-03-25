|Lady
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Диета и фитнес

Молодое лучше старого: раскрыты неожиданные факты о красном вине

1.3тЧитать материал на украинском

Красное вино полезно для здоровья в небольших дозах, а молодое – лучше старого, несмотря на многочисленные утверждения ценителей в обратном.

Пять любопытных фактов об этом напитке приводит блог "Pravda o ede" в Instagram, развеяв популярные мифы.

Ароматы вишни, ягод, варенья и трав происходят исключительно от винограда. Напиток изготовляется именно из этих ягод, которые проходят процесс ферментации. Вкусовые добавки при производстве не используются.

Новости
Названы топ-9 самых полезных сыров

Из красного винограда можно сделать белое вино. Такая технология встречается в приготовлении белого игристого вина Blanc de Noirs, которое приготовлено из пино нуар и пино менье.

Молодое лучше старого: раскрыты неожиданные факты о красном вине

pixabay

Красные вина содержат меньше сульфитов, чем белые. Кроме того, первый вид напитка более химически стабильный и не так быстро разрушается.

Молодые красные вина лучше, чем старые. Утверждается, что некоторые вина действительно вкуснее, когда им много лет. Но с точки зрения полезных свойств напитка, молодое – лучше, потому что в нем содержится более высокий уровень танина.

Красное вино

Красное вино

pixabay

Пить красное вино в небольших дозах лучше, чем вообще не пить. Исследования показали, что употребление красного вина благотворно влияет на организм. Антиоксиданты снижают показатели сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и смертности. Но с дозировкой стоит быть осторожнее, потому что эффект может оказаться обратным.

Молодое лучше старого: раскрыты неожиданные факты о красном вине
Молодое лучше старого: раскрыты неожиданные факты о красном вине
Молодое лучше старого: раскрыты неожиданные факты о красном вине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог раскрыла опасность яблок при употреблении их на ночь.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Теги
диетаздоровьепитание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения