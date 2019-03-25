Молодое лучше старого: раскрыты неожиданные факты о красном вине

Красное вино полезно для здоровья в небольших дозах, а молодое – лучше старого, несмотря на многочисленные утверждения ценителей в обратном.

Пять любопытных фактов об этом напитке приводит блог "Pravda o ede" в Instagram, развеяв популярные мифы.

Ароматы вишни, ягод, варенья и трав происходят исключительно от винограда. Напиток изготовляется именно из этих ягод, которые проходят процесс ферментации. Вкусовые добавки при производстве не используются.

Из красного винограда можно сделать белое вино. Такая технология встречается в приготовлении белого игристого вина Blanc de Noirs, которое приготовлено из пино нуар и пино менье.

pixabay

Красные вина содержат меньше сульфитов, чем белые. Кроме того, первый вид напитка более химически стабильный и не так быстро разрушается.

Молодые красные вина лучше, чем старые. Утверждается, что некоторые вина действительно вкуснее, когда им много лет. Но с точки зрения полезных свойств напитка, молодое – лучше, потому что в нем содержится более высокий уровень танина.

Красное вино pixabay

Пить красное вино в небольших дозах лучше, чем вообще не пить. Исследования показали, что употребление красного вина благотворно влияет на организм. Антиоксиданты снижают показатели сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и смертности. Но с дозировкой стоит быть осторожнее, потому что эффект может оказаться обратным.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог раскрыла опасность яблок при употреблении их на ночь.

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