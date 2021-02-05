Мисс Украина-Вселенная 2020 рассказала, как похудела на 20 кг

Обладательница престижного титула "Мисс Украина-Вселенная 2020" Елизавета Ястремская рассказала, как похудела на 20 кг. Так, по словам девушки, она придерживалась правильного питания и регулярно занималась спортом, однако окончательно прийти в норму ей помогла влюбленность.

Такими подробностями Ястремская поделилась на личной странице в Instagram. Она заявила, что в юности страдала от буллинга из-за своей худобы, потому начала переедать и впоследствии приобрела лишний вес. Несмотря на работу с диетологом и регулярные занятия фитнесом девушке долго не удавалось достичь стабильного похудения. Позже, как отметила Елизавета, она влюбилась и смогла сбросить целых 20 кг.

"Все началось тогда, когда я влюбилась. Я влюбилась так, что гормоны скакали "от эндорфинов к адреналину". За год этой влюбленности я похудела с 73 килограммов до 53. На целых 20 килограммов! К чему я все это пишу? Я не предлагаю вам подобный метод похудения. Дело тут совершенно в другом. Все дело в эмоциях!", – написала она.

Модель также добавила, что, по ее мнению, ощущение счастья – лучшая профилактика переедания, поскольку позитивные эмоции притупляют чувство голода.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская актриса и главная героиня реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина призналась, что похудела на 30 килограмм.