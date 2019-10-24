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24 октября • обновлено в 22:43
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"Минус 5 кг": Полякова поделилась секретом похудения и вызвала восторг

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Украинская певица Оля Полякова похвасталась результатом похудения, рассказав поклонникам, что скинула пять килограммов.

Соответствующую фотографию, на которой она позирует в черном бикини, звезда обнародовала на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди многочисленных поклонников.

"Минус 5! Молочным и мучным продуктам – нет! Тренировкам и любви – да! Как вам", – похвасталась Полякова.

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Поклонники пришли в восторг от снимка, на котором показан подтянутый животик и стройные бедра, отметив, что и раньше она выглядела великолепно.

Оля Полякова скинула 5 кг

Оля Полякова скинула 5 кг

instagram/polyakovamusic

"Хороша, зараза", "Красотка", "Сильно худая", "Красивая", "Все лучше и лучше", "Шикарная", "Неземная красота. С каждым годом все прекраснее и прекраснее", "Отличная фигура", - отреагировали фолловеры.

"Минус 5 кг": Полякова поделилась секретом похудения и вызвала восторг
"Минус 5 кг": Полякова поделилась секретом похудения и вызвала восторг
"Минус 5 кг": Полякова поделилась секретом похудения и вызвала восторг
Оля Полякова показала результаты похудения

Оля Полякова показала результаты похудения

Сторис

Полякова в откровенном наряде на коне

Полякова в откровенном наряде на коне

instagram/polyakovamusic

Оля Полякова похвасталась результатами похудения

Оля Полякова похвасталась результатами похудения

instagram/polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Полякова завела поклонников пикантным кадром, продемонстрировав сексуальное тело.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
похудение шоу-бизнес Красота диета питание фотографии
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