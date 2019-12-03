Минус 150 градусов: российская звезда раскрыла секрет похудения и красоты

Супруга российского футболиста Павла Погребняка, дизайнер Мария раскрыла секрет похудения и красоты.
На своей странице в Instagram она обнародовала видео, снятое в момент процедуры, на которую отважатся не многие девушки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
В частности, Мария сходила в криосауну, которая помогает сбросить лишние килограммы, омолодить кожу, избавиться от усталости.
Мария Погребняк (Шаталова) - криосауна
Кадр из видео
"Минус 190 градусов, но я выдержала только -110. Криосауна мне очень понравилась. После нее я почувствовала нереальный прилив энергии. Усталость как рукой сняло. Какие показания к данной процедуре: ослабленная иммунная система; высокая утомляемость; проблемы со сном; депрессивное состояние; головные боли; необходимость восстановления после тяжёлых заболеваний", – перечислила она.
Мария Погребняк (Шаталова)
instagram/mariapoga
По словам Марии, эта процедура также подойдет для тех, у кого проблемы с ЖКТ, сахарный диабет, остеохондроз, ревматические боли, кожные заболевания и ожирение.
Мария Погребняк
instagram.com/mariapoga
"Только не видитесь на предложения проходить "щадящую" процедуру при температуре — 85% эффекта от этого – 0 и можете навредить здоровью", – предостерегла она.
-190 градусов, но я выдержала только -110🥶🥶🥶🥶🥶🥶🥶 Криосауна мне очень понравилось🙃 После неё я почувствовала прям нереальный прилив энергии💪🏻💪🏻💪🏻 Усталость как рукой сняло Какие показания к данной процедуре: ослабленная иммунная система; высокая утомляемость; проблемы со сном; депрессивное состояние; головные боли, в том числе мигрени; необходимость восстановления после тяжёлых заболеваний; проблемы ЖКТ (колиты, язва, панкреатит); болезни лёгких и бронхов; сахарный диабет; остеохондроз; ревматические боли; кожные заболевания (от незначительных повреждений до таких серьёзных болезней, как псориаз, нейродермит); ожирение. ‼️ только не видитесь на предложения проходить "щадящую" процедуру при температуре — 85 % эффекта от этого-0 и можете навредить здоровью) Кто пробовал данную процедуру?
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