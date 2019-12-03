Минус 150 градусов: российская звезда раскрыла секрет похудения и красоты

Супруга российского футболиста Павла Погребняка, дизайнер Мария раскрыла секрет похудения и красоты.

На своей странице в Instagram она обнародовала видео, снятое в момент процедуры, на которую отважатся не многие девушки (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, Мария сходила в криосауну, которая помогает сбросить лишние килограммы, омолодить кожу, избавиться от усталости.

Мария Погребняк (Шаталова) - криосауна Кадр из видео

"Минус 190 градусов, но я выдержала только -110. Криосауна мне очень понравилась. После нее я почувствовала нереальный прилив энергии. Усталость как рукой сняло. Какие показания к данной процедуре: ослабленная иммунная система; высокая утомляемость; проблемы со сном; депрессивное состояние; головные боли; необходимость восстановления после тяжёлых заболеваний", – перечислила она.

Мария Погребняк (Шаталова) instagram/mariapoga

По словам Марии, эта процедура также подойдет для тех, у кого проблемы с ЖКТ, сахарный диабет, остеохондроз, ревматические боли, кожные заболевания и ожирение.

Мария Погребняк instagram.com/mariapoga

"Только не видитесь на предложения проходить "щадящую" процедуру при температуре — 85% эффекта от этого – 0 и можете навредить здоровью", – предостерегла она.

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