Минус 100 кг! Звезда "Ликвидации" раскрыл секрет феноменального похудения

Российский актер и звезда "Ликвидации" Александр Семчев рассказал, как похудел к своему 50-летию на 100 килограммов.

Так, подробностями он поделился в интервью изданию "Комсомольская Правда". По словам артиста, он не садился ни на какие диеты, просто уменьшил порции и занимался спортом.

Александр Семчев Фото: uaportal.com

"Никакой диеты. Просто надо уменьшить порции. Есть можно все, но понемногу. В моем случае, граммов по 300 за прием 4-5 раза в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды", — рассказал Семчев.

Также актер признался, что намерен и дальше работать над собой. Он планирует обратиться за помощью к хирургам, так как после похудения его кожа сильно обвисла.

Семчев до и после похудения Фото: starhit.ru

"Вообще-то лишняя кожа иссекается. К тому же она имеет способность к регенерации. Это вопрос времени, хотя и со временем она не натянется, как на барабан. У меня предстоит консультация на эту тему. Но прежде, чем на что-то решиться, я должен все взвесить", — отметил Семчев в комментарии для Starhit.ru.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 47-летняя Пола Дениэр из британского города Уэлс рассказала об успешной борьбе с избыточным весом, она сбросила около 40 килограммов.

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