Мешают похудеть: назван топ-7 продуктов

Порой для того, чтобы похудеть необходимо не только заниматься спортом, но и отказаться от множества продуктов, которые на первый взгляд могут казаться полезными и безобидными.
О том, какую еду следует убрать из своего рациона, пишет "Cosmopolitan".
Яблоки и груши
В них слишком много фруктозы, которая вызывает процессы брожения, причем иногда незаметные по ощущениям.
Яблоки
pexels.com
Натрий
Продукты, богатые натрием, заставляют организм удерживать больше воды, а накапливается она в области брюшины.
Натрий
pexels.com
Капуста
Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста содержат рафинозу, разновидность сахара, которая крайне тяжело расщепляется организмом.
Капуста
pexels.com
Молоко
От лактозы газообразование увеличивается, а пищеварение ухудшается.
Молоко
pexels.com
Бобовые
Бобовые вызывают метеоризм, который мешает похудению.
Бобовые
pexels.com
Хлеб
Хлеб вызывает дополнительную выработку инсулина, инсулин расщепляет сахара и превращает их в жировые отложения.
Хлеб
pexels.com
Картофель
Даже отварной картофель обладает способностью вбирать много жидкости, из-за чего организм испытывает жажду и отечность.
Картофель
pexels.com
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз назвала простые шаги к эффективному снижению веса. По ее словам, перед началом похудения необходимо посчитать индекс массы тела.
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