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3 ноября • обновлено в 10:38
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/ Диета и фитнес

Мешают похудеть: назван топ-7 продуктов

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Порой для того, чтобы похудеть необходимо не только заниматься спортом, но и отказаться от множества продуктов, которые на первый взгляд могут казаться полезными и безобидными.

О том, какую еду следует убрать из своего рациона, пишет "Cosmopolitan".

Мешают похудеть: назван топ-7 продуктов
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Яблоки и груши

В них слишком много фруктозы, которая вызывает процессы брожения, причем иногда незаметные по ощущениям.

Яблоки

Яблоки

pexels.com

Натрий

Продукты, богатые натрием, заставляют организм удерживать больше воды, а накапливается она в области брюшины.

Натрий

Натрий

pexels.com

Капуста

Брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста содержат рафинозу, разновидность сахара, которая крайне тяжело расщепляется организмом.

Капуста

Капуста

pexels.com

Молоко

От лактозы газообразование увеличивается, а пищеварение ухудшается.

Молоко

Молоко

pexels.com

Бобовые

Бобовые вызывают метеоризм, который мешает похудению.

Бобовые

Бобовые

pexels.com

Хлеб

Хлеб вызывает дополнительную выработку инсулина, инсулин расщепляет сахара и превращает их в жировые отложения.

Хлеб

Хлеб

pexels.com

Картофель

Даже отварной картофель обладает способностью вбирать много жидкости, из-за чего организм испытывает жажду и отечность.

Картофель

Картофель

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Виктория Кляуз назвала простые шаги к эффективному снижению веса. По ее словам, перед началом похудения необходимо посчитать индекс массы тела.

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