Медсестра сбросила 55 кг и поделилась секретом успешного похудения

Медсестра из американского города Спаркс (штат Невада) Сэнди Фонтес сбросила 55 кг за 18 месяцев. Женщина начала вести более здоровый образ жизни и занялась спортом.

Так, по словам Сэнди, она сильно поправилась еще после того, как окончила школу. Ведь стала меньше двигаться и больше ела вредную пищу. В 19 лет она вышла замуж и за девять лет родила шестерых детей. К 30 годам она располнела до 128 килограммов. У женщины постоянно болели суставы, она страдала от апноэ (остановка дыхания во сне. – Ред.) и нарушений пищеварения. Об этом сообщает издание Runner’s World.

Когда у Фонтес диагностировали целиакию (патологическое нарушение работы кишечника. – Ред.), ей пришлось отказаться от пищи с глютеном. Постепенно она пересмотрела всю свою диету, стала есть больше фруктов, овощей и качественного мяса. Женщина понимала, что ей необходима и физическая активность, однако мысль о походе в спортзал вызывала у нее панику. Тогда она решила заняться бегом по программе Couch-to-5K.

Сэнди Фонтес потребовалось полтора года, чтобы похудеть до 73 килограммов. После этого она продолжила бегать и правильно питаться, чтобы не располнеть снова.

"Если кто-то хочет последовать по моим стопам, советую начинать с малого и простого. Не пытайтесь изменить все и сразу. Составьте список вещей, которые вы хотите сделать, будьте терпеливы и выполняйте их одну за другой", – заявила она.

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