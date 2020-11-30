Медсестра сбросила 55 кг и поделилась секретом успешного похудения

Юля Ухина
Юля Ухина
Диета и фитнес
1,3 т.
Сэнди Фонтес похудела на 55 килограммов

Медсестра из американского города Спаркс (штат Невада) Сэнди Фонтес сбросила 55 кг за 18 месяцев. Женщина начала вести более здоровый образ жизни и занялась спортом.

Так, по словам Сэнди, она сильно поправилась еще после того, как окончила школу. Ведь стала меньше двигаться и больше ела вредную пищу. В 19 лет она вышла замуж и за девять лет родила шестерых детей. К 30 годам она располнела до 128 килограммов. У женщины постоянно болели суставы, она страдала от апноэ (остановка дыхания во сне. – Ред.) и нарушений пищеварения. Об этом сообщает издание Runner’s World.

Когда у Фонтес диагностировали целиакию (патологическое нарушение работы кишечника. – Ред.), ей пришлось отказаться от пищи с глютеном. Постепенно она пересмотрела всю свою диету, стала есть больше фруктов, овощей и качественного мяса. Женщина понимала, что ей необходима и физическая активность, однако мысль о походе в спортзал вызывала у нее панику. Тогда она решила заняться бегом по программе Couch-to-5K.

Сэнди Фонтес потребовалось полтора года, чтобы похудеть до 73 килограммов. После этого она продолжила бегать и правильно питаться, чтобы не располнеть снова.

"Если кто-то хочет последовать по моим стопам, советую начинать с малого и простого. Не пытайтесь изменить все и сразу. Составьте список вещей, которые вы хотите сделать, будьте терпеливы и выполняйте их одну за другой", – заявила она.

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