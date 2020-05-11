Мать двоих детей похудела на 33 килограмма за 7 месяцев: как ей это удалось

35-летняя жительница Индии Рупсиха Бора Деори сбросила 33 килограмма всего за 7 месяцев.

В своем Facebook женщина регулярно рассказывает, как ей это удалось сделать.

Рупсиха Бора Деори начала заниматься фитнесом Facebook/Fit Mom Rini

Рупсиха мать двоих детей. После первой беременности она набрала около 25 килограммов. Когда же родилась вторая дочка, вес женщины достиг 90 кг.

Сначала она решила просто ограничить прием пищи, но это оказалось плохим решением.

"В некоторые дни я ела только салат, в другие – только бананы. Меня это сильнее выматывало и злило. В итоге я начала переедать и снова набирать сброшенный вес. Тогда я осознала, что нет ничего хорошего в методах похудения, из-за которых вы вечно грустите и раздражаетесь", – написала Рупсиха.

Позднее женщина последовала примеру своего мужа и начала заниматься фитнесом. Она придерживается трех пунктов, которые помогают регулярно и без пропусков ходить в спортзал:

Дисциплина . Мотивация – это хорошо, но будут дни, когда вы не сможете заставить себя захотеть заниматься. Тогда на помощь придет дисциплина. Нужно просто идти и делать.

Вдохновение в семье . Рупсиха мечтает, чтобы ее дети видели в ней пример для подражания, и поэтому делает все возможное, чтобы научить дочерей только лучшему.

Шопинг. Неожиданная причина, но она тоже может стать для кого-то полезной. Теперь, когда женщина регулярно занимается спортом, она имеет полное право вдоволь покупать себе красивую спортивную одежду, которая ей идет.

Помимо занятий важным атрибутом борьбы за красивое тело стала здоровая диета. Рупсиха сократила потребление сахара, консервов и всей вредной пищи вроде фастфуда. Чтобы придерживаться диеты, у нее тоже нашлись лайфхаки:

С глаз долой – из сердца вон . Женщина уверяет: стоит только избавиться от "вредностей" и заставить кухню здоровой пищей, как у тебя просто не остается выбора, чтобы соблюдать режим питания.

Заказывайте первыми. Если отправляетесь с друзьями в кафе, помните о том, что вы следите за своим рационом и сразу делайте заказ. В компании могут заказать то, о чем вы уже давно мечтали, а потом совладать со стадным чувством будет очень сложно.

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

Facebook/Fit Mom Rini

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