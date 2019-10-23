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23 октября • обновлено в 13:20
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/ Женский журнал

Маркл поразила стройной фигурой: фото герцогини до и после родов

1.3т Читать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила церемонию открытия молодежного саммита One Young World 2019, которая состоялось в лондонском Альберт-Холле.

Так, для торжественного события она выбрала длинное фиолетовое платье с небольшим разрезом спереди от Aritzia и темно-синие туфли на шпильке. Заметно, что Меган почти полностью пришла в форму после рождения первенца Арчи, даже в сравнении с недавним африканским туром она выглядела значительно стройнее (фото герцогини до и после родов смотрите ниже).

Меган Маркл

Меган Маркл

Макрл до родов, после и сейчас

Макрл до родов, после и сейчас

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Также отметим, что в этом наряде Маркл была замечена и ранее. Она надевала его во время беременности, когда ездила в Биркенхед вместе с принцем Гарри.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Биркенхеде

Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Биркенхеде

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Меган Маркл
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