Маркл поразила стройной фигурой: фото герцогини до и после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила церемонию открытия молодежного саммита One Young World 2019, которая состоялось в лондонском Альберт-Холле.

Так, для торжественного события она выбрала длинное фиолетовое платье с небольшим разрезом спереди от Aritzia и темно-синие туфли на шпильке. Заметно, что Меган почти полностью пришла в форму после рождения первенца Арчи, даже в сравнении с недавним африканским туром она выглядела значительно стройнее (фото герцогини до и после родов смотрите ниже).

Меган Маркл

Макрл до родов, после и сейчас

Также отметим, что в этом наряде Маркл была замечена и ранее. Она надевала его во время беременности, когда ездила в Биркенхед вместе с принцем Гарри.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Биркенхеде

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!