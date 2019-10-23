Маркл поразила стройной фигурой: фото герцогини до и после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила церемонию открытия молодежного саммита One Young World 2019, которая состоялось в лондонском Альберт-Холле.
Так, для торжественного события она выбрала длинное фиолетовое платье с небольшим разрезом спереди от Aritzia и темно-синие туфли на шпильке. Заметно, что Меган почти полностью пришла в форму после рождения первенца Арчи, даже в сравнении с недавним африканским туром она выглядела значительно стройнее (фото герцогини до и после родов смотрите ниже).
Меган Маркл
Макрл до родов, после и сейчас
Также отметим, что в этом наряде Маркл была замечена и ранее. Она надевала его во время беременности, когда ездила в Биркенхед вместе с принцем Гарри.
Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл
Беременная Меган Маркл и принц Гарри в Биркенхеде
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
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