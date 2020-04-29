Известный продюсер из РФ похудел на 90 кг: он раскрыл секрет

Известный российский продюсер Максим Фадеев похудел на 90 кг благодаря спорту, правильному питанию и горячей воде.

Так, на своей странице в социальной сети Instagram, он рассказал, что планирует сбросить еще 19 кг.

"Еще минус 10 килограммов за этот месяц! Пейте больше воды, меньше еды и больше движения! Берегите себя! Мир дому вашему! Осталось еще 19", — поделился Фадеев.

Отметим, что в 2018 году Максим Фадеев признался, что закончил карьеру певца из-за лишнего веса. Тогда, заболев диабетом, он поправился на 20 килограммов буквально за две недели.

"Я ушел со сцены из-за лишнего веса. Потому что уважаю свою аудиторию и не хочу, чтобы они видели то, что видел я, и что мне совсем не нравилось", — рассказывал продюсер.

Общаясь с фолловерами Фадеев заявил, что похудеть ему помогла горячая вода.

"Пейте теплую воду, 600 миллилитров строго перед едой", — советует он.

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