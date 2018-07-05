Лунный календарь 2018: диета и расписание питания

Диета и питание по лунному календарю могут помочь улучшить самочувствие и избавиться от лишних килограммов.

OBOZREVATEL попросил экспертов составить расписание правильного питания по лунному календарю на неделю - с 6 по 12 июля.

6 июля 2018 Пятница 23-й лунный день

В этот день опасно объедаться. Полезно употреблять молочные продукты и орехи. От кофе и алкоголя желательно отказаться. Убывающая Луна выводит из организма все ненужное, именно потому стоит воздержаться от обильной еды или даже сделать разгрузочный день.

7 июля 2018 Суббота 24-й лунный день

В этот день лучше подкрепиться питательной пищей и не голодать. Хорошо усваиваются белки и фрукты. Любители расслабиться могут даже позволить себе немного сухого вина. Убывающая Луна позволяет есть больше, чем обычно и не поправляться.

8 июля 2018 Воскресенье 25-й лунный день

Этот день подходит для очищения организма. Хорошо голодать и пить много жидкости. Не желательно употреблять продукты, которые долго перевариваются, например - грибы и дыни. Если вам рекомендовано соблюдать диету с пониженным содержанием соли, будьте в эти дни особенно внимательны.

9 июля 2018 Понедельник 26-й лунный день

Этот день категорически не подходит для тяжелой пищи, потому что считается энергетически сложным. По поверьям в этот день не стоит есть круглые овощи.

10 июля 2018 Вторник 27-й лунный день

Все сытные блюда в этот день пойдут на пользу, хотя не стоит злоупотреблять мясом. Можно и желательно использовать специи - кардамон, куркуму, гвоздику, перец. Желательно исключить картофель и цитрусовые.

11 июля 2018 Среда 28-й лунный день

Калорийную пищу в этот день лучше есть с зеленью. Также особую пользу принесут орехи. Полезно пить соки и фреши, есть овощи и фрукты. Зерновые каши и картофель не рекомендуется к употреблению.

12 июля 2018 Четверг 29-й лунный день

В этот день можно позволить себе выпечку и блюда со злаками. Не стоит отказываться и от молочных продуктов. А лучше всего - устроить себе вегетарианский день.

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