Лучше бега: топ-8 видов спорта, которые помогут похудеть

Существует много видов спорта, которые эффективнее заменяют бег в погоне за похудением.

Как сообщает МедикФорум, выделяется как минимум восемь занятий, которые позволят не только скинуть лишние килограммы и получить заветные кубики, но и улучшить настроение, осанку и здоровье.

Скалолазание

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Благодаря лазанию на специальном стенде можно проработать все группы мышц. Риск получения травм сводится к нулю из-за техники безопасности в виде двойной страховки и специальных снаряжений. Этот вид спорта не наскучит, предоставит заряд адреналина, к тому же, скажется на фигуре.

Конный спорт

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Это сложный, но эффективный для похудения вид спорта. К тому же, он заметно укрепляет здоровье, осанку и улучшает настроение. Во время такой прогулки задействованы многие мышцы, особенно спины, пресса и бедер.

Скандинавская ходьба

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Эффективно действует почти на все группы мышц: ноги, плечевой пояс и пресс. При занятии таким видом спорта жиросжигание на 46% эффективнее обычной ходьбы. Отлично действует на суставы.

Плавание

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Жиросжигание происходит активнее, чем при беге, потому что организм тратит много энергии на терморегуляцию и сопротивление воды. Кроме того, позволяет укрепить иммунитет, подкачать руки, ноги, спину и пресс.

Кроссфит

Marie Claire

Одна из самых сложных из вышеперечисленных систем тренировок, в основу которой включены элементы тяжелой атлетики, гимнастики, аэробики, гиревой спорт, комплекс упражнений стронгмен и другие виды. Зато эффективно влияет на все тело, позволяет накачать ноги, руки, пресс, спину, да и вообще все группы мышц. Но неподготовленный человек не сможет этим заниматься.

Сайклинг

Интенсивная тренировка на велотренажере эффективно помогает похудеть, ведь будет работать абсолютно все тело. Поможет накачать разные группы мышц и привести здоровье в тонус.

Батут

За час на батуте можно потерять на 68% калорий больше, чем за такое время во время бега. Это интересно, увлекательно и помогает не только похудеть, но и поднять настроение.

Танцы

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Танцы позволят улучшить осанку, баланс и гибкость. Кроме того, позитивно скажутся на настроении и отдельных очертаниях фигуры, ведь в зависимости от вида этого искусства, определенные части тела принимают неповторимые контуры.

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