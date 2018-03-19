Жена Ступки поделилась секретом невероятного похудения

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, телеведущая Полина Логунова постоянно поражает поклонников своей стройной фигурой.

Несмотря на то, что почти год назад девушка впервые стала мамой, ее утонченной фигуре могут позавидовать многие. О том, как Полине удалось столь быстро вернуться в идеальную форму, пишет ТСН.

Полина Логунова до и после похудения Instagram @polinalogunova

Сейчас Логунова весит 55 килограмм при росте 170 см. Полина отмечает, что она не сторонница диет. И, чтобы вернуть себе дородовую форму, она не прилагала никаких усилий.

Полина Логунова Instagram @polinalogunova

"В еде я ни в чем себя не ограничивала, я просто выровняла гормональный фон, и у меня мой вес стал соответствовать тому, как я питаюсь", - сказала Полина.

После того, как жене Ступки удалось быстро похудеть, многие девушки начали спрашивать у нее, как ей это удалось, и она решила заняться тренингами, на которых делится своим опытом.

Полина Логунова Instagram @polinalogunova

На тренировках звезда рассказывает, как нужно питаться для снижения веса.

"У меня был прекрасный наставник, я проходила много лет назад программу по питанию Натальи Самойленко, я считаю ее лучшим диетологом Украины. Она составила для меня систему питания, после чего я начала разбираться в продуктах и вывела для себя формулу здорового питания", - рассказала Логунова.

Полина Логунова Instagram @polinalogunova

Полина полностью поменяла время употребления еды.

"Вечером я кушаю только белок в виде морепродуктов и овощи, в основном зеленые. Если раньше вечером это могла быть тыква с морковкой, то сейчас тыква с морковкой - до четырех", - добавила девушка.

Полина Логунова Instagram @polinalogunova

Что касается сладкого, то его Полина не ест. Она употребляет только сладкие фрукты.

Как сообщал "Обозреватель", недавно Логунова показала, как за несколько лет изменилась ее фигура.