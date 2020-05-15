"Либо худеть, либо не жить": скандальный Сивохо рассказал как сбросил вес

Бывший советник секретаря СНБО, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо рассказал о том, почему решил похудеть и каким был его максимальный вес.

Так, по словам мужчины, однажды врач сообщил ему, что он умрет, если не похудеет. Об этом сообщает издание "Гордон".

"Можно, я не буду озвучивать ни максимальных, ни минимальных? Меньше 200 кг максимальный, это точно. Меньше. Пришлось похудеть, потому что, как мне сказал доктор, "либо худеть будем, либо будем не жить", - заявил Сивохо.

Сейчас Сивохо весит около 100 кг. Сбросить вес ему удалось благодаря очень строгим условиям.

"Это было все. Это были очень строгие условия. Потому что реально была угроза здоровью очень серьезная. Я перенес несколько операций. Рухнул организм внезапно, но, слава Богу, я восстановился почти полностью – сил хоть отбавляй", - сказал он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский продюсер Максим Фадеев похудел на 90 кг благодаря спорту, правильному питанию и горячей воде.