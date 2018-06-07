"Кушать можно что угодно, но ..." Леся Никитюк поделилась секретом похудения

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками секретом, который наиболее эффективно помогает поддерживать фигуру в тонусе и не поправляться.

Оказалось, полезный совет она получила от ранее знаменитого кулинара и ведущего Бориса Бурды. Об этом Леся написала в своем Instagram-аккаунте.

Никитюк отметила, что она при встрече спросила у Бурды о том, что лучше всего есть девушкам, чтобы не поправляться.

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 6 Июн 2018 в 11:07 PDT

Борис, в свою очередь, лаконично и в шутливой форме ответил ей, что "надо просто меньше жрать".

"Кушать можно что угодно..А что б не поправляться, нужно меньше жрать!" - забавно отметил Бурда.

Подписчики Леси сразу же принялись активно обсуждать столь дельный совет, отметив, что он и вправду является самым эффективным для худеющих девушек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантным кадром: обнаженная звезда спряталась за большой тарелкой с клубникой.