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9 марта • обновлено в 15:07
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/ Блоги - Диета и фитнес

Екатерина Романова
Екатерина Романова
Тренер, диетолог, мастер спорта Все статьи автора

Красота, лень и обжорство: почему женщины перестают за собой следить

4.2т

Красота, лень и обжорство.

Замечали ли вы красивых одиноких женщин, которые встречали своих мужчин и сразу растворялись в отношениях? Поправлялись и становились скучными и неинтересными?

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ⁉️

Одинокая красивая девушка, следит за собой и регулярно ходит на маникюр, педикюр, депиляцию. Пользуется косметикой, делает прически каждый день, худеет – встречает своего мужчину.

Потом романтика, букеты, конфеты и ОП…. Все заканчивается и приходит ЛЕНЬ…Мужчина ее и так любит и никуда уже от нее не денется. По дому ходит серой мышей с дулей на голове, а косметичка коротает дни между забытой плойкой и так и не распакованными комплектами нижнего белья. Периодически забывает о том, что она должна быть гладкой везде - но при этом готовит изысканные блюда и все чаще удивляет своего мужчину уже не в спальне, а на кухне. Знакомо?

Дальше хуже… Приходит ОБЖОРСТВО.

Девушка ест много со своим мужчиной (мужскую еду, мужскими порциями) ➡️ поправляется ➡️ мужчина перестает на нее обращать внимание ➡️ депрессия ➡️ жор ➡️ лишние килограммы ➡️ комплексы и снова, депрессия ➡️ жор.

Как быть, что бы избежать такого сценария?

📍Пойми и поверь в то, что ты самая красивая и самая желанная.

📍Ты на первом месте, а вот быт хоть и важен но он на втором.

📍Не отъедаешься. Питаешься правильной пищей и не уподобляешься мужчине. Он сильный воин, добытчик, а ты слабая изящная женщина. Если он ест свинной шашлык с батоном и все это поливает подливкой из майонеза и кетчупа – тебе не обязательно есть тоже самое. Ты можешь приготовить себе стейк из рыбы с овощами на гриле.

📍Ешь правильную еду. Правильная еда – здоровый организм с гладкой кожей и сияющими глазами без отеков и мешков.

📍Спишь 8 часов – вспомни как ты это делала, когда была сама. Нежилась в постельке до последнего. Раз, два, три и твой мужчина сам принесет тебе завтрак в постель.

🌿Только наполнившись сама - сможешь поделиться с любимым мужем, детками.

Давайте мы будем ценить нашу красоту.

Как вы считаете? Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть⁉️

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Автор
Екатерина Романова Екатерина Романова
Место
Украина
Теги
Отношения Красота
Источник
Источник: Instagram Екатерины Романовой
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