Кореянка сбросила 40 кг после родов: фото до и после

Женщина из Южной Кореи похудела на 40 кг после родов и ушла от мужа, который называл ее некрасивой.

Пак Джи Вон родила ребенка, и после этого у нее появились нездоровые привычки питания. Постепенно вес девушки увеличился в два раза и превысил 86 килограммов.

Пак Джи Вон

В течение 10 месяцев женщина изнуряла себя диетами и физическими нагрузками. Меньше чем за год ей удалось сбросить 40 килограммов, но даже несмотря на это муж все еще не был в восторге. В результате она решила уйти от него.

По ее словам, после разрыва у нее началась новая жизнь. Сейчас она ведет блог, в котором дает подписчикам советы по похудению, делится рецептами здоровых блюд и растит дочку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный диетолог Светлана Фус рассказала о бесполезных диетах, на которые не нужно тратить свое время.

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